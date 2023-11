Tronchetti Provera, l'Africa è importante per il futuro dell'azienda 

AGI - "E' chiaro che l'Africa sarà molto importante per la Pirelli di domani ma questa azienda ha avuto sempre la lungimiranza di guardare al futuro. Quindi, l'Africa è ovviamente una priorita'". Lo ha detto l'amministratore delegato di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, in occasione della presentazione della 50esima edizione del Calendario Pirelli 2024 a Londra.

"Noi siamo già presenti con reti distributive in Africa. Nel momento in cui si aprirà un mercato noi ci saremo, ma è chiaro che tutto avviene per stadi. Oggi - ha spiegato l'ad -, l'automotive ancora non è cresciuta ma crescerà e noi ci saremo. Ma al momento non c'è nessun progetto particolare".

Per noi italiani "l'Africa è alle porte di casa, quindi non cercare di costruire qualcosa sarebbe uno sbaglio. Prince Gyasi porta con sè tradizione ed energia - ha aggiunto Tronchetti Provera parlando del fotografo ghanese che ha realizzato gli scatti del Calendario Pirelli 2024 -. Quello che ci ha colpito di questo artista è stata la freschezza, la naturalezza e la mancanza di confini. Il suo sguardo al futuro. 'Timeless' vuol dire che il passato non è un peso, è la storia, e che bisogna guardare avanti: questo ci sembrava un po' il senso di questo progetto".

"L'Italia - ha proseguito Tronchetti Provera - deve guardare alle opportunità da offrire ai giovani. Il nostro Paese ha dimostrato di avere delle energie particolari, l'uscita dalla pandemia ha visto un'Italia che guarda al futuro e che è ripartita meglio di tanti altri Paesi. Abbiamo tante energie che devono essere meglio utilizzate come quelle dei giovani".

"Lo sviluppo delle tecnologie dà ai giovani una grande opportunità - ha aggiunto l'ad -. Il nostro Paese ha tanti punti di forza, oltre l'arte, la cultura e le bellezze naturali ha anche delle grandi energie imprenditoriali".