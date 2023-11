Arriva a Roma l'Italian Circus Talent Festival

AGI - Un po’ festival di circo contemporaneo, un po’ festa di quartiere. Torna dal 30 novembre 'Italian Circus Talent Festival' che fino al 4 dicembre porterà nel tendone allestito all'Eur l’entusiasmo degli astri nascenti del Circo italiano. In cartellone 9 spettacoli con acrobati, equilibristi, giocolieri, pattinatori acrobatici e clown. Un viaggio all'insegna della meraviglia e dello stupore, capace di trasportare grandi e piccoli in un percorso onirico che accende creatività ed emozioni.

L'evento si propone di favorire la visibilità dei giovani artisti italiani nel più ampio panorama internazionale delle produzioni di spettacolo dal vivo: una sorta di “lancio” o di “stage formativo” per tutti quei giovani che abbiano l’ambizione di accrescere il proprio bagaglio di esperienze, opportunità e visibilità.

Il “Talent” intende porsi come una passerella privilegiata per accedere alla competizione della successiva edizione dell’International Circus Festival of Italy, oltre che di altri Festival competitivi riservati ai giovani che si svolgono in Europa.

Un Festival, unico nel suo genere in Italia, che ha carattere competitivo: vi partecipano giovani artisti italiani che desiderino esprimere il proprio talento di fronte ad una Giuria Tecnica internazionale della quale fanno parte talent-scout e personalità dello show-business afferenti ad importanti produzioni circensi di rilevanza mondiale.

Da Adans Peres (Starlight Productions & Show Business) ad Alberto Vassallo (Rappresentante della famiglia Vassallo, Circo Rony Roller), da Georg Strecker (Direttore generale Wintergarten Varieté Berlin) a Liana Orfei (Icona del Circo italiano), fino al arrivare, tra gli altri, a Vinicio Togni (Direttore Circo Nazionale Lidia Togni, Italia).

La seconda edizione dell’Italian Circus Talent Festival approda nella capitale d’Italia grazie alla rinnovata collaborazione con il Circo Rony Roller della famiglia di Edoardo Vassallo e Annamaria Perris, e si svolgerà nella location di via Cristoforo Colombo, angolo via dell’Oceano Atlantico all'Eur.