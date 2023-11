Shakira a processo a Barcellona per evasione fiscale

AGI - La popstar colombiana Shakira sarà processata lunedì a Barcellona per aver evaso il fisco spagnolo per 14,5 milioni di euro. La procura chiede una pena detentiva di otto anni e due mesi e una multa di quasi 24 milioni di euro per la cantante 46enne, che ora vive a Miami con i suoi due figli Milan e Sasha. La star ha negato qualsiasi addebito e ha rifiutato il patteggiamento. Il caso è incentrato sulla residenza fiscale della cantante tra il 2012 e il 2014.

L'accusa sostiene che Shakira Isabel Mebarak Ripoll abbia trascorso più della metà di quel periodo in Spagna e avrebbe dovuto pagare le tasse nel Paese. Il trasferimento in Spagna risale alla relazione con il difensore del Barcelona Gerard Pique ma avrebbe mantenuto la residenza fiscale ufficiale alle Bahamas fino al 2015. Nell'atto di accusa, l'accusa sostiene che Shakira "ha utilizzato un insieme di società" con sede in paradisi fiscali "con l'intenzione di non pagare" le tasse in Spagna.

Gli avvocati di Shakira affermano che fino al 2014 ha condotto una "vita nomade" e ha guadagnato la maggior parte del suo denaro dai tour internazionali e che si è trasferita definitivamente a Barcellona solo poco prima della nascita del suo secondo figlio nel gennaio 2015. Anche se la cantante dovrebbe testimoniare durante l'udienza di apertura del processo, potrebbe chiedere al tribunale il permesso di non essere presente alle restanti udienze.

Anche senza la sua presenza, è probabile che nel corso del procedimento emergano dettagli sulla sua vita privata, dal momento che la procura spagnola ha condotto un'indagine meticolosa per dimostrare la propria tesi. Si prevede che saranno ascoltati quasi 120 testimoni e che le udienze andranno avanti fino al 14 dicembre.

Gli investigatori hanno interrogato i suoi vicini, monitorato le sue immagini sui social network, controllato i suoi pagamenti dai parrucchieri e persino nella clinica che ha frequentato durante la gravidanza. Il nome della diva compariva già nei "Pandora Papers" del 2021, che hanno rivelato le strategie di ricchezza ed elusione fiscale dei ricchi di tutto il mondo.