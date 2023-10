AGI - Oggi alla Festa del Cinema di Roma è il giorno della consegna del Premio alla Carriera a Isabella Rossellini. La cerimonia è prevista alle 16 presso la Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Il riconoscimento sarà consegnato da Renzo Arbore e Alice Rohrwacher nel corso di una masterclass che l'artista terrà con il pubblico della Festa.

La manifestazione proporrà inoltre agli spettatori una retrospettiva di opere che l'hanno vista protagonista come filmmaker, sceneggiatrice e attrice di straordinario valore. Nell'ambito dell'omaggio a Isabella Rossellini, la Festa del Cinema ha dato carta bianca all'artista per realizzare una rassegna di titoli da lei selezionati da presentare al pubblico.

Fra le opere in programma, alcuni suoi successi da interprete: Left Luggage di Jeroen Krabbè (20 ottobre ore 17 Sala Cinecittà), Velluto blu di David Lynch (21 ottobre ore 11 Sala Cinecittà), La morte ti fa bella di Robert Zemeckis (22 ottobre ore 11 Sala Cinecittà), e due film di Guy Maddin, The Saddest Music in the World (25 ottobre ore 15 Sala Cinecittà) e My Dad Is 100 Years Old (26 ottobre ore 17 Sala Cinecittà).

Inoltre, fra i titoli che la vedono protagonista sarà presentato, nella sezione Best of 2023 della Festa del Cinema, La chimera di Alice Rohrwacher, in programma mercoledì 25 ottobre alle ore 19 nella Sala Sinopoli Auditorium Parco della Musica. Il pubblico potrà inoltre assistere, grazie agli archivi delle Teche Rai, ai suoi reportage da New York per il programma televisivo "L'altra domenica" (22 ottobre ore 17.15 Sala Cinecittà).

Fra le opere della Carta Bianca anche Stromboli (Terra di Dio) di Roberto Rossellini, il primo film del cineasta girato con Ingrid Bergman (26 ottobre ore 17 Sala Cinecittà), e Sinfonia d'autunno di Ingmar Bergman, ultimo film interpretato dalla Bergman (27 ottobre ore 16.45 Sala Cinecittà).