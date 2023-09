È morto Michael Gambon, l'Albus Silente di Harry Potter

AGI - L'attore britannico-irlandese Michael Gambon, noto per aver interpretato Albus Silente in sei degli otto film di "Harry Potter", è morto in ospedale all'età di 82 anni: lo ha annunciato la famiglia.

Gambon ha vinto quattro Bafta televisivi e un premio Olivier nel corso di una lunga carriera di attore in televisione, cinema, radio e teatro, culminata con l'amato ruolo del preside della scuola per maghi Hogwarts nella serie Potter. "Siamo sconvolti nell'annunciare la scomparsa di Sir Michael Gambon", si legge in un comunicato diffuso a nome della famiglia, "amato marito e padre, Michael è morto serenamente in ospedale con la moglie Anne e il figlio Fergus al suo capezzale, in seguito a un attacco di polmonite".

Gambon, nato in Irlanda, ha iniziato la sua illustre carriera di attore in teatro, facendo la sua prima apparizione sul palco in una produzione di "Otello" al Gates Theatre della capitale irlandese Dublino nel 1962. È diventato famoso in Gran Bretagna per aver interpretato un detective francese nella serie ITV "Maigret" e per il ruolo di Philip Marlow nel 1986 in "The Singing Detective" dello sceneggiatore Dennis Potter. Ha recitato in modo memorabile nell'adattamento della BBC del 2015 di "The Casual Vacancy" di JK Rowling, mentre il suo curriculum teatrale comprende apparizioni in "The Norman Conquests" di Alan Ayckbourn, "The Life Of Galileo" e nelle produzioni del National Theatre di Nicholas Hytner di "Enrico IV".

Nei ruoli cinematografici, drammi d'epoca come "Il discorso del re" del 2010 e "Gosford Park" del 2001. Ma Gambon ha conquistato il successo mondiale per la sua interpretazione di Silente nei popolarissimi film di "Harry Potter", a partire da "Harry Potter e il prigioniero di Azkaban " del 1997. Nel 1998 Gambon è stato nominato cavaliere per il suo contributo all'industria dello spettacolo.

"Mi rattrista la notizia della morte di Michael Gambon", scrive l'ex presentatore di Top Gear Jeremy Clarkson sui social media, ricordando che l'attore era un "ospite straordinario", tanto da avere una curva intitolata a suo nome sulla pista dello show della BBC. "Era estremamente divertente e un ospite così straordinario che gli abbiamo persino intitolato una curva della pista".