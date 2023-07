Arte sotto le stelle a San Pantaleo, Gigi Rigamonti mette in mostra i suoi tesori

AGI - L'arte sotto le stelle, a un passo dal mare più bello del mondo, con la possibilità di interagire per una sera con l'artista: a San Pantaleo, a pochi chilometri dalla Costa Smeralda, Gigi Rigamonti esporrà le sue sculture e i suoi quadri per una serata dal titolo "ArtStars". L'appuntamento è per mercoledì 19 luglio al tramonto, quando il quotato artista lombardo aprirà i cancelli del parco di Villa Rigamonti nel piccolo borgo sardo incastonato nel granito.

L'evento, organizzato dal movimento artistico MAD diretto da Daniela Cittadini, e dalla Irinadarte Gallery di Bissone, in Svizzera, guidata da Irina Sivakova, permetterà al pubblico di visitare l’atelier di Rigamonti che ha scelto San Pantaleo come suo 'buen ritiro'.

Il parco di Villa Rigamonti accoglierà opere rappresentative del percorso del 74enne artista nato a Desio e il corpus dell’ultima produzione della collezione 2022/23 di uno fra i maggiori esponenti dell’arte contemporanea internazionale. Le sue opere sono state esposte dai Musei più quotati al mondo tra cui il Guggheneim e il Metropolitan di New York.

La storia personale di Gigi Rigamonti, che vive tra la Sardegna e Lugano, racconta "un percorso articolato che parte dalla necessità di rendere straordinario l’ordinario...", come detto in più occasioni dalla critica d’arte Manuela Gandini. La visione creativa di Rigamonti ha permesso, attraverso la manipolazione della figura umana, la trasformazione di semplici oggetti di uso comune in vere opere d’arte. Versace, Armani, Ferrè, Dior e i grandi della moda internazionale, si sono affidati al genio di Rigamonti per rendere intramontabili e unici i propri abiti.

La mostra sotto le stelle, permetterà ai visitatori, per una sera, di condividere la bellezza dell’arte, interagendo con l’artista. Fra gli ospiti non solo appassionati ma anche collezionisti, artisti, galleristi e critici d’arte. L’incontro sarà coordinato da Maria Pintore, giornalista ideatrice del format radiofonico “Vincent, tutti i colori dell’arte” che, affiancata da Daniela Cittadini, nel corso degli ultimi tre anni si è creata un pubblico di ascoltatori affezionati tra gli esperti e gli appassionati dell’arte.