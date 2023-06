Gli sceneggiatori italiani scendono in piazza a sostegno dei colleghi americani

AGI - Gli sceneggiatori italiani manifestano a sostegno dei colleghi statunitensi e per chiedere il rispetto dei contratti e del diritto d'autore e l'equità dei compensi.

Writers Guild Italia (WGI), l’associazione degli sceneggiatori italiani, terrà un picchettaggio mercoledì 14 giugno alle 15 di fronte alla Casa del Cinema di Roma a sostegno dei diritti di categoria in Europa e nel mondo.

La decisione di manifestare segue l’incontro a Bruxelles tra due delle più importanti sigle che rappresentano gli autori europei, FSE (Federazione degli Sceneggiatori) e FERA (Federazione dei Registi).

Gli sceneggiatori statunitensi sono in sciopero dal 2 maggio, dopo il fallimento delle trattative con l’Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), associazione delle più importanti società di produzione televisive e cinematografiche.

L'incontro a Bruxelles dell’11 e il 12 maggio è stato l’atto finale di un programma di approfondimento della direttiva approvata nel 2022 dal Consiglio e Parlamento Europeo per analizzare e comprendere le possibilità offerte dalla nuova legislazione in funzione di una contrattazione collettiva più equa e di compensi minimi definiti per i lavoratori dell’Unione.

Durante l’incontro è stata ribadita più volte la globalità delle rivendicazioni che accomunano gli sceneggiatori di tutto il mondo di fronte alle corporation dello streaming.

La manifestazione del 14 giugno a Roma sarà in contemporanea con quelle delle gilde affini di Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Slovenia e Spagna.

Perché gli sceneggiatori protestano

I motivi della protesta, condivisi con le altre gilde europee, sono riassumibili in 4 punti: