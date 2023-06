Il Sistina in giro per l'Italia. Arriva il teatro itinerante

AGI - Con oltre 200mila spettatori l’anno il teatro Sistina, considerato il tempio del musical italiano, annuncia una grande novità: con la nuova stagione diventa itinerante. Nasce infatti il Sistina Chapiteau, teatro viaggiante che dal prossimo 13 dicembre porterà i musical da Roma in tutta Italia a partire da Milano. Un teatro che creerà un grande indotto, con un foyer di 300mq, angolo merchandising, corner per musica dal vivo, sala da 1500 posti con poltrone di velluto rosso e grigio esattamente come quelle della sede di Roma.

Lo Chapiteau Sistina ospiterà anche i corsi dell’Accademia, iniziativa che riscuote successo da anni a Roma e nella stessa Milano e che con questo sistema diventeranno fruibili anche in altre città. Non solo spettacoli ma anche concerti ed eventi sotto la “tenda” Sistina che si configura come la grande novità nell’ambito del musical dal vivo italiano. Un Sistina itinerante che andrà anche al Sud, in Salento. Per ora lo Chapiteau sarà fisso a Milano, e poi verrà rimontato in un altro posto. Durante il periodo di Milano si deciderà il futuro della tenda.

“Nasce questa nuova avventura che porterà la nostra esperienza e il lavoro svolto qui a Roma - ha spiegato Massimo Romeo Piparo direttore artistico del Sistina -. Lo Chapiteau partirà da Milano a dicembre con Cats poi toccherà al Marchese del Grillo e poi a Matilda, la nostra nuova produzione di Natale, per chiudere con Billy Elliot. Stiamo valutando via via altre location. Come funziona? Quello che debutta a Roma poi va a Milano. Il bello di avere una tenda è che possiamo decidere in autonomia. Pensiamo di proseguire con altri titoli e con questa avventura per almeno tre anni”.

A Milano, il Sistina bis, sarà allestito allo scalo Farini: "Montare una struttura stabile lì - ha detto Malika Atene che fra i protagonisti di Cats - porterà grandi vantaggi. C’è anche la metro vicina. Scalo Farini ha un parcheggio enorme vicino. E la metro. È tutto molto fruibile”.

© Federica Fresa

“È stato stretto un accordo privato con le ferrovie - ha spiegato Piparo - faremo così anche nelle altre città. Questa del Sistina è una grande famiglia, il gruppo vince sempre, la vostra squadra è di primissimo livello, cementata dall’ amicizia e da un pizzico di follia. La tenda? È un prodotto tutto italiano, fatto dalla Canobbio. Abbiamo un servizio di biglietteria all’avanguardia, che offre vendite con sistema di acquisto comprensivo del parcheggio per lo Chapiteau. È tutto molto moderno e avveniristico. E ci tengo a sottolineare che il nostro è un teatro complementare, l’offerta di spazi nei teatri milanesi era satura. Anche questo ha motivato la scelta”.

"C’è grande emozione nell’annunciare questa iniziativa - ha detto Max Giusti, che a Milano sarà con il Marchese del Grillo -, è una grande occasione per portare la romanità". Il taglio del nastro per la nuova iniziativa è avvenuto sul palcoscenico del Sistina di Roma con Piparo accompagnato da alcuni degli attori protagonisti nella prossima stagione fra i quali Luca Ward, Serena Autieri questa volta con “My Fair Lady”, Max Giusti, Rossella Brescia, Giulio Scarpati, Malika Ayane.