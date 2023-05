Vero o rifatto? L'ultima polemica sul seno di Sabrina Salerno [foto]

AGI - Solo chi a fine anni '80 non era ancora nato può mettere in discussione la genuinità delle forme di Sabrina Salerno. Eppure la polemica sul seno della soubrette, cantante e via dicendo è montata davvero al punto che lei, piccata, ha dovuto far ricorso alla carta bollata (metaforicamente) per mettere fine ai pettegolezzi.

Ma andiamo per ordine: per motivi ignoti da qualche tempo qualcuno ha cominciato far girare la voce che Sabrina Salerno abbia fatto ricorso alle cure di un chirurgo estetico per sostenere più a lungo di quanto madre natura sia disposta a concedere ciò che in gioventù sfidava le leggi di gravità.

© Marco Ravagli / AGI

Non è una novità: già un paio di anni fa, durante un'intervista a Radio Deejay, Sabrina Salerno aveva smentito le voci sul seno rifatto e si era detta orgogliosa della sua forma fisica. "Sono felice di essere arrivata a questa bella, meravigliosa età, così in forma, fisicata. Mi dicevano che ero rifattissima a 20 anni, figurati a 53 anni. Sono i famosi invidiosi… Io da quando ho 20 anni mi sento dire che sono rifatta da capo a piedi. Se c'è una cosa che ho naturale al mille per mille è il seno".

Ma non è bastato e così, per tagliare la testa al toro, Sabrina Salerno ha deciso di far ricorso al chirurgo estetico, ma solo per una sorta di perizia di autenticità. È andata in una clinica specializzata e si è fatta esaminare a fondo per poi ottenere un certificato che non lascia più spazio a dicerie.

"Vedo in data in data odierna la sig.ra Salerno Sabrina. Giunge alla mia attenzione per visita specialistica finalizzata a escludere la presenza di protesi mammarie" si legge nel certificato diffuso sul profilo Instagram della soubrette "Storia Clinica: la paziente non riferisce alcun intervento chirurgico al seno. È in follow up mammografico ed ecografico da circa 20 anni". Il chirurgo, poi, ha descritto il risultato dell'esame che dimostra come non ci siano cicatrici, né "masse palpabili". Quindi le conclusioni: "La storia clinica, gli esami pregressi e l'obiettività attuale, escludono in maniera assoluta la presenza di impianti mammari. (protesi)".

Fine della (ridicola) storia.