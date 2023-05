Tom Hanks ad Harvard: “Siate i supereroi della verità"

AGI - Un discorso tutto incentrato sulla “veritas” (la verità), non a caso proprio il motto di Harvard, quello pronunciato del due volte premio Oscar Tom Hanks alla cerimonia di consegna della laurea honoris causa.

"Per alcuni la verità non è più empirica. Non è più basata sui dati, né sul buon senso, e nemmeno sulla comune decenza – ha detto nel suo discorso - dire la verità non è più il punto di riferimento per il servizio pubblico". "Non è più il balsamo per le nostre paure o la guida per le nostre azioni. La verità è ora considerata malleabile, in base alle opinioni e ai giochi a somma zero" ha proseguito.

Di fronte a lui gli oltre 9mila laureati alla 372esima cerimonia di consegna dei diplomi di Harvard. Lawrence Bacow, il presidente di Harvard, ha definito Hanks "l'amico di Wilson, l'amico di Buzz, il salvatore di Ryan, il papà dell'America" e gli ha regalato una palla da pallavolo di Harvard, in omaggio al suo ruolo in Cast Away, dove per il protagonista trovava proprio in una palla da pallavolo il suo amico immaginario.

"La responsabilità è vostra. Nostra. Lo sforzo è facoltativo. Ma la verità, la verità è sacra. Inalterabile. Scalpellata nella pietra e nelle fondamenta della nostra Repubblica", ha detto.