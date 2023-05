Le canzoni di Marco Mengoni riempono la notte di Ronciglione 

AGI - Declamate in finestra, suonate dalla banda del paese oppure in versione acoustic da alcuni musicisti: le canzoni di Marco Mengoni, in gara all’Eurovision di Liverpool, riempiono la notte di Ronciglione, il borgo del Viterbese che gli ha dato i natali.

In piazza della Nave, dove è stato allestito un maxischermo, si è radunata una folla di fan, nonostante il meteo non abbia aiutato. Provengono dal Lazio, prevalentemente, ma anche dalla Toscana o dal Veneto: “siamo un gruppo di Pisa e Livorno – dicono all’AGI alcune fan di Mengoni giunte nella Tuscia – ci siamo conosciute grazie a Marco, a un suo concerto, e non ci siamo più lasciate. Oggi non potevamo mancare. Per noi Marco ha già vinto”.

Tra i sostenitori, nella piazza, s’intravvedono Nadia Ferrari e Maurizio Mengoni, i genitori del vincitore del Festival di Sanremo. Sui balconi sono stati affissi alcuni striscioni: “comunque vada sei andato via da Re e torni imperatore”.

La serata ronciglionese prosegue in un clima di festa, tra flashmob e audio parlati (di pochi secondi) che Mengoni ha inviato agli organizzatori. In attesa dell’esibizione dell’esibizione di Marco, la più attesa.