Le serie tv in uscita nei prossimi giorni

AGI - La settimana che va dal 10 al 16 aprile, per quel che riguarda le serie tv distribuite sulle varie piattaforme disponibili in Italia, parte martedì su Sky Investigation con la seconda stagione de "I misteri di Whitstable Pearl", serie gialla inglese sviluppata da ystein Karlsene, e basata sul romanzo "The Whitstable Pearl Mystery and Disappearance at Oare" di Julie Wassmer; si torna dunque nella cittadina di Whitstable, la ormai celebre chef Pearl Nolan (Kerry Godliman) si prepara a dare priorita' al suo lavoro da investigatrice, mettendo da parte quello nel ristorante di famiglia.

Martedì Paramount+ propone invece l'esordio della serie sudcoreana Sci-Fi "Yonder", storia di un uomo che riceve un messaggio dalla moglie scomparsa che lo invita in un "laggiu'" in cui potranno salutarsi per l'ultima volta. Ancora una serie sudcoreana su Paramount+, ancora martedì, si tratta di "Voice", storia di un investigatore di successo e un poliziotto alle prime armi con un particolare talento nell'analisi delle voci che decidono di collaborare per catturare l'assassino che ha ucciso i loro cari. Mercoledì 12 si resta su Paramount+ per la seconda stagione di "Yellowjackets", la saga che ruota attorno a una squadra di giocatrici di calcio liceali di grande talento che diventano le sfortunate sopravvissute di un incidente aereo nelle remote terre selvagge del nord. Disney+ quel giorno propone "Will Trent", serie poliziesca basata sull'omonima serie di romanzi di Karin Slaughter; mentre Netflix offre ai suoi abbonati la sit-com brasiliana "Una suocera tra i piedi", storia di Isadir, estremamente impicciona, che vive con la sua famiglia dallo scoppio della pandemia, e fa tutto quello che riesce per sconvolgere la vita del figlio, imbranato, e della nuora ostile.

Giovedì 13 si torna su Netflix per "Florida Man", storia dell'ex poliziotto Mike Valentine, costretto a tornare in Florida per un losco incarico, in cui deve rintracciare l'ex fidanzata di un mafioso. Netflix quel giorno propone anche il debutto di "Ossessione", storia incentrata su un pericoloso triangolo amoroso che si forma quando l'enigmatica Anna Barton intraprende una relazione appassionata con William, il padre del suo fidanzato. Uno degli appuntamenti più attesi in Italia è certamente la docuserie "Il caso Alex Schwazer", la storia vera della medaglia d'oro Alex Schwazer che dopo essere stato espulso dalle competizioni con l'accusa di doping si rivolge a uno dei suoi accusatori per poter tornare in tempo per le Olimpiadi di Tokyo.

Venerdì 14 si torna su Sky, canale Atlantic, per la prima stagione di "La giustiziera senza nome", Kate Bosworth interpreta un'assassina che insegue una sua personale e misteriosa giustizia in questo atipico western al femminile. Quel giorno AppleTv offre i primi episodi de "L'ultima cosa che mi ha detto" serie che racconta la storia di Hannah, una donna che crea un legame inaspettato con la figliastra sedicenne, Bailey, mentre cerca la verità sulla misteriosa scomparsa del marito. Uno degli appuntamenti più attesi della settimana lo propone certamente Amazon Prime Video, si tratta della quinta e ultima stagione di "The Marvelous Mrs. Maisel", La serie ambientata nel mondo della stand-up comedy newyorkese tra la fine degli anni cinquanta e i primi anni sessanta del XX secolo, che ha ottenuto numerosi riconoscimenti, venendo premiata, tra gli altri, con 3 Golden Globe (di cui 2 alla protagonista Rachel Brosnahan), 5 Critics' Choice Awards e 17 Emmy Award.