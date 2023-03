Nessuna multa per il bacio hot tra Rosa Chemical e Fedez 

AGI - Verso l'avvio di un iter sanzionatorio sulla pubblicità occulta e sull'uso di Instagram complice Chiara Ferragni 'responsabile' di aver aiutato Amadeus ad aprire un suo profilo in diretta tv. Al via l'istruttoria su Blanco per "valutare eventuali profili lesivi della dignità umana e l'incitamento alla violenza" a causa del suo 'sfogo', con calci ripetuti, contro la coreografia di fiori sul palco di Sanremo.

Nessuna sanzione, invece, per Rosa Chemical e Fedez che avevano mimato atti considerati poco consoni alla fascia protetta, con tanto di bacio non casto sulla bocca. Il Festival di Sanremo finisce sotto la lente dell'Agcom. Oggi, il Consiglio dell'Autorità ha esaminato le presunte violazioni avvenute durante le trasmissioni 'Prima Festival', '73mo festival della canzone italiana di Sanremo' e 'Sanremo start' di Rai Uno relative alla pubblicità occulta, all'utilizzo di Instagram, alle performance di Rosa Chemical, Fedez e Blanco.

Queste le decisioni prese: con riferimento alla pubblicità non segnalata, rilevata in 12 episodi, e sull'utilizzo di Instagram, il Consiglio, all'unanimità, ha ritenuto la questione non manifestamente infondata e ha dato mandato alla competente direzione di avviare un procedimento sanzionatorio.

© Ravagli Amadeus e Blanco

Il Consiglio, a maggioranza (con voto favorevole del presidente Lasorella e dei commissari Giacomelli e Giomi e voto contrario dei Commissari Aria e Capitanio), ha ritenuto infondata la richiesta di apertura di una istruttoria sanzionatoria sull'episodio di Rosa Chemical e Fedez. In merito alla performance di Blanco, (con voto a favore dei commissari Aria, Capitanio, Giacomelli e Giomi; astenuto il presidente Lasorella) sarà avviata un'istruttoria per valutare eventuali profili lesivi della dignità umana e l'incitamento alla violenza.

Le istruttorie, affidate alla Direzione Servizi Media, prevedono una precisa procedura, in cui è previsto il contraddittorio con le parti coinvolte, a esito della quale il Consiglio adotterà i provvedimenti definitivi.