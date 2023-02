A Torino trionfo per i Maneskin, Damiano "siamo supercontenti"

AGI - "Siamo super contenti, ci aspettavamo meno coinvolgimento, invece la risposta è stata notevole". A parlare è Damiano David, al termine del concerto non cui ieri sera i Maneskin hanno 'acceso' il Pala Alpitour di Torino. Ed è proprio dal capoluogo piemontese, dopo l'anteprima di giovedì scorso a Pesaro, che il tour della band romana ha preso il via.

Due ore di rock davanti a 13mila fan arrivati da ogni parte d'Italia, alcuni si sono messi in coda fin dalle prime ore del mattino. Due ore piene di musica, emozioni, giochi di luci e migliaia di telefonini intenti a immortalare l'evento. Ad accogliere sul palco Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan, l'ovazione del pubblico. Il loro outfit, firmato Gucci, è total black, con tute illuminate da bordi di strass.

I Maneskin hanno incantato il pubblico con i brani del nuovo disco, ma non soltanto. Non poteva mancare 'Don't wanna sleep' e 'Zitti e buoni' che hanno da poco riportato a Sanremo. E ancora il singolo 'Gossip', "Vent'anni" e "Torna a casa", "Beggin", Gasoline", "Mammamia". Estremamente eterogeneo il pubblico dei Maneskin che hanno fatto un cantare e ballare l'intero Pala Alpitour: c'erano molti giovanissimi, ma anche coppie e intere famiglie. A chiudere il concerto 'I wanna be your slave' proposta come bis dopo 'The loneliest'.

Dopo il trionfo di Torino, il tour che nel 2022 ha già registrato il tutto esaurito in Messico, Canada, Nord America e Sud America, proseguirà con date già sold out ad Amsterdam, Bruxelles, Berlino, Colonia, Parigi e poi il ritorno in Italia a Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Milano. E ancora la ripartenza in giro per l'Europa, fino ai 5 eventi esclusivi negli stadi di Milano, Roma e Trieste la prossima estate.