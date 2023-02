>

I Pooh al Meazza di Milano, evento unico il 6 luglio

Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli saranno ancora una volta protagonisti a San Siro per riabbracciare il pubblico e rivivere oltre 50 anni di storia attraverso la musica. I biglietti per l’evento “POOH – AMICI PER SEMPRE” (prodotto e organizzato da Friends & Partners) sono disponibili in prevendita da martedì 7 febbraio