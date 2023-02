Sanremo, tra una manciata di ore il via. Mengoni grande favorito 

AGI - Alla fine Zelensky ci sarà. Non di persona 'personalmente come direbbe il buon Catarella di Montalbano ma attraverso un testo che Amadeus leggerà. È opportuno? Inopportuno? Alle polemiche che girano intorno al festival di Sanremo siamo abituati: c'è questa sul presidente ucraino, quella sul brano di Rosa Chemical che come ha rilevato al deputata di Fdi Maddalena Morgante, sembrerebbe toccare temi come "sesso e amore poligamo" in fascia protetta (Amadeus le ha risposto in conferenza stampa dicendo che poi il pezzo diverrà il preferito dei suoi figli e lo canterà anche lei) e ce ne saranno altre che magari spunteranno nel corso delle serate. Intanto siamo pronti.

Fra 24 ore il 73esimo Festival della Canzone italiana chiederà la linea alla Rai e a quel punto, Amadedus e Gianni Morandi apriranno l'edizione 2023. Edizione che come sappiamo, obbligherà i sanremiani doc a tirare fino a tardi. Quest'anno in gara ci sono ben 28 cantanti oltre ad un super pattuglione di ospiti di alto livello. Ultima in ordine cronologico ad essersi aggiunta è Ornella Vanoni, la cantante milanese che dall'Ariston mancava da tempo.

LA PRIMA SERATA APERTA DAL DUO BLANCO MAHMOOD

La prima serata come sappiamo, sarà aperta dal duo Blanco e Mahmood che lo scorso anno hanno trionfato con "Brividi" e che stavolta arrivano in qualità di super ospiti. Ospiti che saranno distribuiti nelle varie serate e nel gruppo ci sono Al Bano, Massimo Ranieri, Peppino di Capri, Gino Paoli, i Black Eyed Peas, i Depeche Mode, i Maneskin, i Pooh. E poi ci sono quelli che si esibiscono fuori dal teatro Ariston. Stiamo parlando del "palco del mare", a bordo del Costa Smeralda ancorata a Sanremo: qui, strizzando l'occhio ai più giovani si esibiranno Fedez, Salmo, Takagi e Ketra e Guè. Palco anche in Piazza Cristoforo Colombo dove si esibiranno Piero Pelù, Francesco Renga, Nek, Achille Lauro, Annalisa e La Rappresentante di Lista.

Amadeus ha annunciato l'ordine di uscita dei cantanti in gara al festival di Sanremo per la prima serata: Anna Oxa, Gianmaria, Mr. Rain, Marco Mengoni, Ariete, Ultimo, Coma_cose, Elodie, Leo Gassmann, Cugini di Campagna, Gianluca Grignani, Olly, Colla Zio, Mara Sattei. L'ordine di uscita della seconda serata è: Will, Modà, Sethu, Articolo 31, Lazza, Giorgia, Colapesce Dimartino, Shari, Madame, Levante, Tananai, Rosa Chemical, LDA, Paola e Chiara.

LA QUARTA SERATA È QUELLA DELLE COVER

Per la terza dobbiamo aspettare. La quarta serata non si può snobbare: è quella delle cover e dei duetti. Articolo 31 con Fedez, per citarne alcuni, Tananai (quello che lo scorso anno fu ultimo in classifica ma poi, fuori dall'Ariston la sua 'Sesso occasionale 'divenne una specie di inno fra i giovani) con Don Joe, di Rosa Chemical con Rose Villain (tutti pronti per la loro versione di 'Americà celebre Hit di Gianna Nannini) del rapper Sethu con i Bnkr44, di Mr Rain con Fasma (Qualcosa di grande dei Lunapop), di Gianluca Grignani e Arisa che intoneranno le note della bellissima Destinazione Paradiso.La quarta serata è un appuntamento di grandi ritorni che alla fine, come dice in gergo, "tira" e fa audience. La 73esima edizione del Festival di Sanremo ha detto l'ad di Rai Pubblicità Gian Paolo Tagliavia, ha già raggiunto circa 50 milioni di euro di raccolta pubblicitaria e a quanto sembra va già meglio dell'anno passato.

Com'è questo Festival? "Il cast mi fa rivivere un pochettino gli anni '80", ha detto Claudio Cecchetto in una intervista all'AGI, "si usciva da un festival tradizionale e si entrava in una nuova fase più moderna, mi sembra che il cast stia rispettando questa linea: ringiovanire. E io trovo che sia ottimo, vediamo ora che succede sul palco".

Chi vince? Per Dario Salvadori "Quest'anno può vincere Mengoni - ha detto in un'altra intervista all'AGI - perchè ha già vinto dieci anni fa (e queste storie a Sanremo contano) ma prende anche un target di giovani; il secondo posto se lo combattono due donne: Giorgia e Anna Oxa. Il terzo potrebbe essere combattuto da Ultimo e Tananai". Anche la Sisal dà Mengoni come favorito, poi ci sono Ultimo e Giorgia. Vedremo... intanto cominciamo.