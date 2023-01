Paris Hilton diventa mamma

AGI - L'imprenditrice statunitense erede di un impero alberghiero e star del jet-set Paris Hilton è diventata mamma per la prima volta.

Non poteva che scegliere Instagram per annunciare di persona il lieto evento con la foto della sua mano, manicure bianca impeccabile, che stringe quella di un bambino, un maschietto, accompagnata da una didascalia che recita: "Sei già amato, oltre le parole" e un cuoricino di colore blu.

Il padre del piccolo è Carter Reum, 41 anni come lei, e i due si sono sposati lo scorso novembre con una cerimonia durata tre giorni. Alla rivista 'People' la coppia aveva espresso da tempo il desiderio di avere tre o quattro figli, anticipando il mese scorso di essere in attesa del primo bambino tramite gestazione da madre surrogata.

"Io e Carter siamo cosi' entusiasti di fondare la nostra famiglia insieme e i nostri cuori stanno esplodendo d'amore per il nostro bambino" ha dichiarato Paris.

Nel comunicato pubblicato dalla stessa rivista, la neo mamma ha riferito che parenti, amici e familiari "sono già colmi d'amore per il nostro piccolino". Un progetto di famiglia che aveva preso il via durante la pandemia di Covid-19 e i lockdown, quando la coppia ha cominciato la procedura di fecondazione in vitro.

"Sapevamo di voler creare una famiglia. Era il tempismo perfetto poiché di solito sono su un aereo 250 giorni all'anno, quindi ora facciamo in modo che tutte le uova siano pronte e immagazzinate" aveva raccontato l'erede miliardaria alla rivista Usa People. Una procedura poi passata a quella della maternità surrogata, scelta condivisa con altre vip e star non solo americane, tra cui Sarah Jessica Parker, Kim Kardashian e Nicole Kidman.

Il padre del neonato Carter Reum, è amico di lunga data della famiglia Hilton. Originario di Chicago, è autore, imprenditore, fondatore della societa' di venture capital M13, ed è diventato il fidanzato di Paris Hilton nel febbraio 2021. "Non potrei essere più felice di averla come mia futura moglie e compagna" aveva detto Reum in occasione del fidanzamento ufficiale con l'ex star della reality Tv.