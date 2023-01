La regina del pop è tornata

AGI - Un video per provocare. Ancora. Come sempre. Dai canali social spunta prepotente una clip, bianco e nero, poi colore, di nuovo bianco e nero e i suoi successi accennati, a tavola con gli amici intorno. Una serata, alcol, ammiccamenti, e tanta volgarità.

Tanta da far esclamare una frase sola: Madonna è tornata! Il video annuncia la sua tournée mondiale. Nel filmato Diplo, Judd Apatow, Jack Black, Lil Wayne, Bob The Drag Queen, Kate Berlant, Larry Owens, Meg Stalter, Eric Andre e infine Amy Schumer che sfida la superstar mondiale ad andare in tour e a esibirsi con i suoi quattro decadi di grandi successi.

"The celebration tour", in Italia la tappa a Milano al Mediolanum Forum il 23 novembre 2023. Ma su Tik Tok è già virale il nuovo branao "Back that up to the beat”, che andrà sui circuiti radio dal 20 gennaio.



Scritta da Madonna con Brittany Hazzard e Pharrell Williams e prodotta dagli stessi Madonna e Pharrell con Jeff Bhasker e Mike Dean, la canzone anticipa il tour che prevede uno spettacolo indimenticabile, che ripercorrerà tutti i suoi più grandi successi degli ultimi quarant’anni. In Italia la pop star manca da 8 anni.