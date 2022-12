Addio a Ruggero Deodato, il regista di "Cannibal Holocaust"

AGI - È morto a Roma all'età di 83 anni Ruggero Deodato, uno dei registi più importanti e controversi dell'epoca d'oro del cinema di genere italiano. La notizia è stata data su Facebook da Sergio Martino, un altro protagonista di quella indimenticabile stagione. Dopo gli esordi come aiuto regista al fianco di Roberto Rossellini, il cineasta lucano, nato a Potenza il 7 maggio 1939, lavorò con esponenti di primo piano del "B-Movie" all'italiana - tra i quali Sergio Corbucci e Antonio Margheriti - prima di debuttare dietro la macchina da presa nel 1964, ancora a fianco di Margheriti, con il peplum "Ursus il terrore dei Kirghisi". Nei primi anni '70 Deodato lavorò soprattutto per gli spot televisivi, cimentandosi nel frattempo con il thriller erotico ("Ondata di piacere", 1975) e con il poliziottesco ("Uomini si nasce poliziotti si muore", 1976).

La notorietà arrivò però con la "trilogia dei cannibali" composta da "Ultimo mondo cannibale" (1977), "Cannibal Holocaust" (1980) e "Inferno in diretta" (1985), tre pellicole caratterizzate dall'estrema violenza grafica e accolte da accese polemiche per le scene di uccisioni non simulate di animali. "Cannibal Holocaust", girato con una perizia non comune tra gli artigiani del cinema di genere, si guadagnò presto la fama di film maledetto.

Così nacque l'horror 'found footage'

La vicenda del professor Monroe, che si reca in Brasile alla ricerca di quattro reporter misteriosamente scomparsi, contiene il primo "found footage" della storia dell'horror. Il ritrovamento del filmato che mostra le violenze dei reporter ai danni degli indigeni, che poi si vendicheranno uccidendoli e divorandoli, sarà l'ispirazione per un intero filone, a partire dal celebre "The Blair Witch Project".

L'attività di Deodato sarebbe scemata negli anni '90, con il progressivo esaurimento del cinema di genere. L'ultimo colpo di coda del vecchio leone arrivò nel 2016 con "Ballad In Blood", una pellicola dai toni ironici sul delitto di Perugia. Negli ultimi anni Deodato aveva tenuto una rubrica fissa sulla rivista specializzata "Nocturno" dove aveva condiviso i suoi ricordi di quella spericolata, irripetibile era.