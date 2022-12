Il primo spot di Amadeus e Morandi di corsa verso il Festival di Sanremo

AGI - E' partita in questi giorni la nuova serie di spot che ci accompagnera' al Festival di Sanremo 2023. Un vero e proprio viaggio per l'Italia, con uno 'start' d'eccezione davanti a un panorama famoso in tutto il mondo: quello del lungomare di Napoli. Amadeus e Gianni Morandi si sono ritrovati proprio davanti a Castel Dell'Ovo, a più di 800 chilometri dal Teatro Ariston, armati di tuta, scarpette e voglia di condividere un percorso con tutti gli italiani.

Saranno in totale otto i promo che vedranno i due conduttori del Festival correre attraverso scenari sempre diversi, passando da luoghi iconici come via dei Fori Imperiali nel centro di Roma a stradine di campagna nella provincia italiana. Il tutto sempre in mezzo alla gente, tra selfie, battute e siparietti comici. La campagna prende spunto dalla nota passione di Gianni Morandi per la corsa, e vede Amadeus nella parte del runner riluttante, ma in fondo divertito, che si ritrova a percorrere insieme all'amico Gianni tutto lo stivale. Per diffondere ovunque lo spirito sanremese e accompagnare al 73 Festival di Sanremo gli italiani di tutte le Regioni e di tutte le eta'. Il claim scelto è 'Sanremo, sempre più vicino' proprio perchè i due si avvicinano al festival chilometro dopo chilometro.

Ma anche perchè la corsa per le strade dei due conduttori simboleggia un Festival sempre più vicino alla gente e ai gusti del pubblico. Per quasi due mesi gli italiani potranno seguire Ama e Gianni con curiosita' sempre crescente: attraverso quali luoghi passeranno durante il loro viaggio? Riusciranno ad arrivare di corsa alla prima serata del Festival? Lo scopriremo al Teatro Ariston il prossimo 7 febbraio