Trovato l'accordo tra Johnny Depp e l'ex moglie Amber Heard 

AGI - L'attrice Amber Heard ha annunciato di aver concluso un accordo per porre fine alla causa multi milionaria per diffamazione intentata contro di lei dal suo ex marito, Johnny Depp.

Lo ha annunciato Heard su Telegram: "Dopo una lunga riflessione ho preso la decisione difficile di concludere l'accordo" ha scritto. L'attrice era stata condannata a versare 10 milioni di dollari a Depp.