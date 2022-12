'Improvvisamente Natale' è il  film più visto su Amazon 

AGI - Si conferma in vetta alla classifica dei film più visti su Amazon Prime Video “Improvvisamente Natale”, family comedy diretta da Francesco Patierno con Diego Abatantuono e Lodo Guenzi; Il film racconta la storia di Chiara, 8 anni, che ogni anno non vede l’ora sia Natale per rivedere l’adorato nonno Lorenzo, proprietario del delizioso albergo d’alta montagna che ospita i festeggiamenti della famiglia.

Quest’anno, però, i genitori di Chiara, Alberta e Giacomo, hanno deciso una visita fuori stagione perché hanno bisogno Lorenzo per dare a Chiara l’amara notizia: si stanno separando. Lorenzo, già in crisi perché rischia di dover vendere il suo amato hotel, accetta l’ingrato incarico di dare la notizia alla nipotina, ma prima vuole regalarle l’ultimo Natale felice… a Ferragosto.

Debutta in seconda posizione “Chi ha incastrato Babbo Natale?”, film del 2021 diretto da Alessandro Siani; trama: la Wonderfast è l'azienda di consegne online più grossa e potente del mondo: domina tutto l'anno, tranne a Natale.

Per cercare di far fallire Babbo Natale, convince il capo degli elfi ad infiltrare il "Re dei pacchi", ovvero Genny Catalano. I suoi, in realtà, non sono pacchi natalizi; Genny, infatti, altri non è che un truffatore, che agisce aiutato da Checco, uno "scugnizzo" suo complice di 8 anni. L'arrivo al Polo Nord dei due darà inizio a moltissimi guai che nasceranno dall'incontro tra Genny e Babbo Natale ma anche dall'intervento della Befana. Il tutto porterà però al trionfo del Natale.

Nuova entrata anche sul gradino più basso del podio dove troviamo “Un regalo da Tiffany”, film diretto da Daryl Wein che racconta di una ragazza la cui vita viene cambiata per sempre da un anello di fidanzamento destinato a qualcun altro.

Completano la top ten “Nostalgia”, “Natale in Crociera”, “Falla Girare”, “Harry Potter e la pietra filosofale”, “Mechanic Resurrection”, “Il tuo Natale o il mio” e “Harry Potter e la camera dei Segreti”.