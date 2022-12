Il video di "Alleluia" è il piu' cliccato su YouTube

AGI - Il video del duetto tra Shiva e Sfera Ebbasta dal titolo "Alleluia", contenuto in "Milano Demons", ultima fatica discografica del giovanissimo rapper milanese, debutta direttamente in testa alla classifica dei più visualizzati in Italia su YouTube nell'ultima settimana. Shiva che supera se stesso, infatti scende al secondo posto il video di "Take 4", il singolo che ha anticipato l'uscita di "Milano Demons". Si accomoda sul gradino più basso del podio il video di "Caramello", la hit proposta da Rocco Hunt con Elettra Lamborghini e la spagnola Lola Indigo.

Sale al quarto posto l'ex "Amici di Maria De Filippi" Annalisa con il video del tormentone post estivo "Bellissima". Scende al quinto posto il video di "Chiagne" duetto tra Geolier e Lazza, incrocio di due scuole, quella napoletana e quella milanese, firmato alla regia dalla coppia di producer Takagi&Ketra. Precipita in sesta posizione Paky con il video di "La Bellavita", uno dei tre inediti che hanno arricchito la versione deluxe di "Salvatore", fortunatissimo disco d'esordio del trapper.

Scende al settimo posto il video di "The Loneliest" dei Maneskin, si tratta di una ballad che non tradisce l'intento rock della band romana che ha conquistato il mondo. Ancora Shiva in ottava posizione, stavolta con il video di "Vorrei". Scendono al nono posto i salentini Boomdabash, il titolo del brano è "Tropicana", per l'occasione la voce femminile convocata al microfono è Annalisa, al banco regia nuovamente la premiata ditta Takagi&Ketra. Chiude la top ten Niko Pandetta, neomelodico convertito alla trap, ultimamente coinvolto poco piacevoli fatti di cronaca giudiziaria, con il video di "Pistole nella Fendi", una delle sue hit più cliccate.