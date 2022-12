Musica:: "Se lo senti lo sai" di Jovanotti brano più trasmesso dalle radio  

AGI- Jovanotti con “Se lo senti lo sai”, singolo composto assieme a Samuel dei Subsonica e che ha anticipato l’uscita de “Il disco del sole”, guadagna la vetta della classifica dei brani più trasmessi dalle radio italiane nell’ultima settimana. Si accomodano in seconda posizione i Pinguini Tattici Nucleari con “Ricordi”, terzo singolo dopo “Giovani Wannabe” e “Dentista Croazia” ad anticipare il loro nuovo attesissimo disco dal titolo “Fake News”.

Scala sul gradino più basso del podio “Celestial”, nuovo singolo di Ed Sheeran, scritto per il videogame “Pokémon Scarlet e Violet”. Debuttano direttamente in quarta posizione i Black Eyed Peas con “Simply The Best”, brano in cui sono accompagnati da Anitta ed El Alfa e che aprirà l’attesissimo nuovo album dal titolo “Elevation”.Sale al quinto posto Marco Mengoni con “Tutti i miei ricordi”, primo singolo ad anticipare “Materia (Pelle)”. Precipita in sesta posizione l’ex “Amici di Maria De Filippi” Annalisa con il suo tormentone post estivo “Bellissima”.

Impennata fino al settimo posto per Lil Nas X con “Star Walkin’ (League of Legends Worlds Anthem)”. Scende all’ottavo posto Tananai con “Abissale”, l’ultimo singolo ad aver anticipato “Rave, Eclissi”, il suo nuovo album. Rientrano in chart dalla porta numero 9 i Maneskin con “The Loneliest”, loro ultima fatica discografica. Chiude la top ten l’ex One Direction Harry Style con “Music For a Sushi Restaurant”, ultimo singolo estratto dall’album “Harry's House”, il secondo da solista della sua carriera.