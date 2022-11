Bagno di folla a Roma per Vasco Rossi all'anteprima del film sui concerti al Circo Massimo

AGI - Decine e decine di fan di Vasco Rossi hanno affollato piazza Esedra, all'esterno del cinema Space Moderno dove è stato proiettato in anteprima il film-evento 'Vasco Live Roma Circo Massimo 2022', atteso nelle sale italiane per soli tre giorni, il 14, 15 e 16 novembre, e che racconta i due concerti che il Kom ha tenuto lo scorso giugno nella capitale davanti a 140mila persone.

Sono state, inoltre, annunciate le date del prossimo tour di Vasco, programmate per il 2023.

Le città prescelte sono Bologna (6 e 7 giugno, stadio Dall'Ara), Roma (stadio Olimpico, 16 e 17 giugno), Palermo (stadio Barbera, 22 e 23 giugno) e Salerno (stadio Arachi, 28 e 29 giugno).

Due particolarità: un boato di entusiasmo da parte del pubblico in sala ha accolto la notizia dei due concerti programmati a Roma; la citta' di Palermo torna dopo decenni ad essere sede di concerti di musica leggera e rock.

On the road again! Il Vasco Live Tour prosegue nel 2023 in altre città con doppie date: Bologna, Roma, Salerno e Palermo. https://t.co/NylcMnO3T4 pic.twitter.com/aZZF4FxCsH — Vasco Rossi (@vascorossi) November 8, 2022

"Questo prossimo tour sarà la prosecuzione di quello tenuto quest'anno, ci sarà continuità", ha promesso Vasco.

Il tour della scorsa estate ha avuto "numeri spaventosi, come pubblico: 701mila. Siete stati voi, ragazzi. Grazie".

Vasco si è detto "molto contento, soddisfatto e anche incredulo" del numero di spettatori per l'intero tour. "Ancora una volta - ha aggiunto sornione e mandando una stoccata - il tour con più spettatori è stato il mio... Forse per l'ultima volta, e me la godo...".

Dal pubblico di fan assiepato in platea è subito venuto un "nooo..." e un applauso a mo' di sollecitazione a proseguire. E non a caso, come era da aspettarsi, ecco il Kom annunciare le date del tour 2023 negli stadi: a giugno a Bologna, Roma, Palermo e Salerno, prosecuzione della serie di concerti tenuti la scorsa estate.

© Maria Laura Antonelli / AGF

Fan in attesa di Vasco a Roma



"Sono ancora qua, eh già...", ha detto sorridendo Vasco, riprendendo uno dei suoi brani di successo. "Sold out non lo diciamo più, ormai lo dicono tutti... C'è chi lo dice maliziosamente... ma chi se ne frega".

E la stoccata di Vasco Rossi quando, dal parterre del cinema The Space Moderno di Roma, ha parlato dei numeri "spaventosi" - 701mila spettatori e date tutte per l'appunto sold out - che il suo tour ha registrato la scorsa estate. Numeri che hanno lasciato il Kom "incredulo" oltre che, ovviamente, "molto contento e soddisfatto".

E a giugno 2023 arriva il nuovo tour negli stadi, con le 8 date (Bologna, Roma, Palermo e Salerno) che lo stesso Vasco ha svelato in diretta al pubblico in sala per l'anteprima del film-evento 'Vasco Live Roma Circo Massimo 2022'.

Il film (Adler Entertainment), regia di Pepsy Romanoff, sarà in esclusiva nelle sale italiane solo il 14, 15 e 16 novembre e uscirà anche in versione 2Cd Live, doppio Dvd, Blu-ray e in vinile il 25 novembre.