Inizia il primo duello in tribunale tra Ilary Blasi e Francesco Totti 

AGI - Borse contro Rolex. E' sintetizzabile così il primo round al tribunale civile di Roma che questa mattina vedrà contrapposti Ilary Blasi e Francesco Totti: la conduttrice chiede la restituzione di borse e scarpe, l'ex calciatore la collezione dei suoi preziosi orologi.

E' solo un antipasto, frutto di ripicche e dispetti reciproci, di quella che sarà la vera e propria causa di separazione giudiziale la cui data deve ancora essere fissata dal giudice.

La ex coppia - che continua a vivere da separata in casa nella mega villa all'Eur per la gioia dei tre figli - difficilmente sarà presente questa mattina in tribunale: a rappresentare la showgirl ci sarà l'avvocato Alessandro Simeone, per l'ex numero 10 giallorosso gli avvocati Antonio Conte e Annamaria Bernardini de Pace.











