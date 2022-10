Mahmood: "Fare un film su di me è stato terapeutico"

AGI - "Nel documentario su di me ci sono tanti filmini sulla mia infanzia, tirati fuori da quello che chiamiamo l'archivio 'Frau' di mia madre Anna, (Anna Frau ndr). Per me è stata una sorpresa vederli. Non rinnego niente però. Perché c'è anche mio padre? Ho messo anche lui: credo che se fai un docu sulla tua vita devi essere sincero e raccontare quello che ti è successo. Del resto, l'apice della carriera l'ho raggiunto con 'Soldi' al festival di Sanremo, dove parlavo di questo documentario alla fine è stato terapeutico, ha fatto mettere dei puntini". Lo ha detto Mahmood in conferenza stampa alla Festa del Cinema di Roma dove ha presentato un docu-film sulla sua vita firmato da Giorgio Testi, nell'ambito della sezione 'Alice nella città''.

"Pentito di aver detto porca pu davanti a Pippo Baudo? No, ma poi penso che non se ne sia neanche accorto". Ha aggiunto Mahmood. Il riferimento è alla scena in cui, sorpreso dalla vittoria inaspettata a Sanremo Giovani con il brano "Gioventù Bruciata", il cantante si lasciò andare a quell'espressione senza rendersi conto che fosse in diretta. Episodio questo, raccontato nel suo documentario.

"Questo documentario non è un premio alla carriera, volevo solo far vedere che tutti possiamo cambiare, trasformarci. Qui mostro il mio lato umano". Ha spiegato Mahmood durante la presentazione del suo docu-film alla Festa del Cinema di Roma. "Io sono ansioso, a volte felice, oppure capita che mi senta invincibile, o un po' 'babbo'. Questo film - ha spiegato il cantante, spiritoso e in ottima forma - è servito più per spiegare chi sono io...magari, visto che ho già vinto due volte il Festival di Sanremo, pensano che chissà che mangio per centrare questo successo".