Morto l'attore Robbie Coltrane, l'Hagrid di Harry Potter

AGI - È morto all'età di 72 anni l'attore scozzese Robbie Coltrane, celebre per la sua interpretazione del mezzogigante Rubeus Hagrid nei film tratti dalla saga di Harry Potter.

Lo ha riferito a Nbc un funzionaria dell'agenzia che lo aveva sotto contratto, la William Morris Endeavor.

I'll never know anyone remotely like Robbie again. He was an incredible talent, a complete one off, and I was beyond fortunate to know him, work with him and laugh my head off with him. I send my love and deepest condolences to his family, above all his children. pic.twitter.com/tzpln8hD9z