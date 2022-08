L'ultimo post dei Ferragnez ha scatenato una valanga di polemiche

AGI - Questa volta la passione di Chiara Ferragni e Fedez per gli scatti social si è spinta troppo in là. O almeno così la pensano molti degli utenti che hanno inonondato di critiche le pagine Instagram della coppia più 'sbirciata' d'Italia che questa volta, per uno scatto da capogiro, è salita senza imbracature, sulla cima di Es Vedrà, un dirupo panoramico nei pressi di Ibiza.

Nel video l'imprenditrice digitale e il rapper si dicono impauriti mentre cercano di tenersi ben saldi alla roccia mentre le immagini li riprendono quasi sospesi nel vuoto con uno stupendo tramonto alle spalle. Ma l'iniziativa non ha provocato le reazioni che la coppia sperava.

Qualcuno li ha accusati di scarsa sensibilità, ricordando che proprio nelle ultime ore un trentenne di Rovigo è morto precipitando dallo sperone "Altar Knotto", sull'Altopiano di Asiago (Vicenza) per recuperare il cellulare della ragazza usato per uno scatto a effetto.

Altri follower ricordano alla coppia le loro responsabilità: "Ragazzi, siete intelligenti, belli, giovani , sapete che avete un grandissimo potere di ipnosi su tanti adolescenti. Io credo che non è stata una buona cosa fare un video così per immortalare il tramonto, tanti ragazzi vorranno copiarvi e non credo sia molto sicuro. So che sicuramente non è stato fatto pensando a quanto può essere pericolo per gli altri, fate attenzione a quello che postare perché siete dei personaggi pubblici. Sinceramente essendo genitore non correrei il rischio x un semplice video da postare ... non si vede nessuna protezione intorno bhà. Questa volta non sono d'accordo".