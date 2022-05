'Triangle of Sadness' di Ostlund vince la Palma d'Oro

AGI - 'Triangle of Sadness’ dello svedese Ruben Ostlund vince la Palma d'Oro al 75esimo festival di Cannes. Il regista, che ha preso a colpi di bisturi le moderne convenienze borghesi con il suo 'The Square' (vincitore della Palma d'Oro nel 2017), in un modo simile ed esilarante nel suo ultimo film mette modelle e ultra-ricchi su una nave da crociera, solo per scoprire che il loro status è improvvisamente messo in pericolo da eventi inaspettati. Il film è interpretato da Harris Dickinson, Charlbi Dean e Woody Harrelson.