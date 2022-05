Vasco il giorno dopo il debutto del tour: "Un diluvio di grandi emozioni"

AGI - "È pazzesco, ho un diluvio di emozioni straordinarie". Sono queste le sensazioni che avverte Vasco Rossi il giorno dopo il debutto a Trento del suo tour.

Il rocker di Zocca, dopo due anni di pausa, dà il via alla stagione di live riunendo sotto il palco allestito alla Trentino Music Arena oltre 120 mila persone, inevitabile che il primo pensiero sia proprio rivolto a questo ritorno alla normalità: "Un'emozione indescrivibile. Sembra tutto diverso, eppure è finalmente tornato tutto come prima, non mi sembra vero! Finalmente abbiamo ricominciato a vivere!".

Il pubblico di Vasco, come sempre, ha affollato l'evento creando ancora una volta una festa quest'anno particolarmente sentita, un rito collettivo, quasi liturgico, che ha accompagnato non solo le due ore e mezza di show, ma anche tutta la giornata, "Questo enorme affetto che mi arriva ancora oggi dopo 40 anni mi lascia stupefatto - dice Vasco - si vede che ho seminato bene. Io li amo e loro riescono a superarmi, sono in stato di grazia!".

Il 24 maggio Vasco si sposterà a Milano, poi sarà la volta di Imola il 28 maggio, poi a seguire Firenze (3 giugno), Napoli (7 giugno), due date a Roma (11 e 12 giugno), poi Messina il 17 giugno, Bari il 22 giugno, Ancona il 26 giugno e chiusura a Torino il 30 giugno.