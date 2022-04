Kim Basinger colpita dall'agorafobia e dagli attacchi di panico

AGI - Per la sua prima intervista dopo 14 anni, Kim Basinger ha scelto di rivelare un'indiscrezione sulla sua vita privata: il motivo di questo lungo silenzio è una forma di depressione profonda, alternata a episodi di agorafobia e attacchi di panico.

L'attrice ha fatto la confessione al "Red Table Talk", lo show condotto da Jada Pinkett Smith, moglie dell'attore Will Smith e al centro delle polemiche dopo lo schiaffo a Chris Rock durante la cerimonia di consegna degli Oscar.

L'incubo di Kim Basinger è cominciato mentre l'attrice stava facendo la spesa in un negozio di cibo biologico di Los Angeles, non lontano da casa. "Avevo quasi finito di riempire il mio cestino, quando sono stata sopraffatta da una sensazione che mi ha tolto il respiro", ha raccontato Basinger durante il talk show.

NOW STREAMING! @OfficialWillow sits down with #IrelandBaldwin who opens up about her panic attacks. Then, Ireland’s mom -iconic actress @kimbasinger- joins her daughter to reveal how her own anxiety kept her from leaving her house.https://t.co/3C302bAXd5 @jadapsmith @GammyNorris_ pic.twitter.com/2np8PVf4yI