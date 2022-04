La stagione sciistica da record di Cervinia si chiude con un mega concerto sulle piste

AGI - Va celebrata a dovere la stagione sciistica, durata oltre sei mesi, del comprensorio transfrontaliero ai piedi del Cervino, che si avvia ufficialmente alla sua conclusione il 1° maggio, avendo fatto registrare presenze paragonabili alle migliori annate pre-pandemiche. Cifre che meritano una grande festa.

Nasce così “MTV Snowball Cervinia”, l'evento internazionale che porta la musica elettronica e il divertimento in alta quota, coronando il successo - non scontato vista la pandemia - della stagione invernale del Cervino Ski Paradise e, la ripresa dei concerti live firmati MTV.

L’appuntamento con il grande concerto gratuito sulle piste, è per sabato 30 aprile, a partire dalle 13 fino al tramonto, a Plan Maison, a 2.555 metri di quota. Cinque ore di musica no stop, in una location unica, circondata da monti innevati e cielo cristallino e raggiungibile sci ai piedi o con gli impianti di risalita da Breuil-Cervinia.

Al cospetto di sua maestà il Cervino si esibiranno alcuni tra gli artisti italiani più apprezzati del panorama musicale internazionale: Benny Benassi, Merk & Kremont, insieme a una delle novità di spicco della scena elettronica italiana, Nava, musicista emergente italo-persiana, selezionata tramite MTV New Generation, l’iniziativa che offre visibilità ai giovani talenti.

Apripista dell’evento sarà proprio Nava. Dopo aver partecipato all’Eurosonic Festival 2020, nell’estate 2021 l’artista ha pubblicato il Concept EP Bloom e, con l’uscita a gennaio 2022 del singolo “Senti”, ha dato inizio a un nuovo percorso musicale. Poi sarà la volta di Benny Benassi, vera leggenda della musica elettronica italiana. Tra i grandi protagonisti dell’evento anche Merk & Kremont, all’anagrafe Federico Mercuri e Giordano Cremona, il duo milanese più importante nella scena dance internazionale, inseriti nella Top100 Dj stilata dalla rivista DJ Mag.

© Mampress Cervino

All’insegna del motto “lascia la montagna meglio di come l’hai trovata”, “MTV Snowball Cervinia” sarà incentrato sulla sostenibilità: un evento “plastic free” in cui il pubblico verrà sensibilizzato alle tematiche ambientali e al riciclo.

“MTV Snowball Cervinia”, nasce dalla collaborazione tra Cervino S.p.a., società che gestisce gli impianti di risalita di Breuil-Cervinia, Valtournenche, Torgnon e Chamois, e il main partner MTV. Di radio 105 le voci che animeranno il tutto.