Bruce Willis soffre di afasia e si ritira dalle scene

AGI - L'attore Bruce Willis, 67 anni, si ritira dalle scene perché colpito da afasia. Lo hanno annunciato i suoi familiari in un post sui social network. Il post è stato pubblicato dalle figlie e dalla moglie Emma Heming e dall'ex moglie, Demi Moore.

"Con gli straordinari sostenitori di Bruce, come famiglia, volevamo condividere che il nostro amato Bruce ha avuto problemi di salute e recentemente gli è stata diagnosticata l'afasia, che sta influenzando le sue capacità cognitive.

Di conseguenza, e con molta considerazione, Bruce si sta allontanando dalla carriera che ha significato così tanto per lui".

Scrivono i familiari su Instagram. "Questo è un momento davvero impegnativo per la nostra famiglia e apprezziamo molto il tuo continuo amore, compassione e supporto - prosegue il messaggio - lo stiamo attraversando con unità familiare e volevamo coinvolgere i suoi fan perché sappiamo quanto sono importanti per lui, così come lui per voi.

Come dice sempre Bruce, "Vivi il momento" e insieme abbiamo intenzione di fare proprio questo. Emma, Demi, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel ed Evelyn".

Secondo gli specialisti dell'American Mayo Clinic, l'afasia si verifica spesso dopo un ictus o un trauma cranico e impedisce al paziente di comunicare normalmente.

"Può influenzare la tua capacità di parlare, scrivere e comprendere la lingua, sia parlata che scritta", spiegano.

Bruce Willis si è distinto per la prima volta negli anni '80 con un ruolo ricorrente nella serie "Moonlight" al fianco di Cybill Shepherd, ma è stato il film d'azione "Die Hard" nel 1988 che lo ha reso una star internazionale come l'invincibile John McClane.

La saga ha avuto due sequel negli anni '90, a conferma della notorietà di Bruce Willis che era diventato uno dei riferimenti del genere.