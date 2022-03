Kim Kardashian e Kanye West sono ufficialmente divorziati

AGI - Un giudice di Los Angeles ha formalizzato il divorzio di Kim Kardashian e Kanye West. La star della tv e modella ha partecipato in videoconferenza all'udienza in tribunale a differenza del rapper, il quale finora si era opposto alla separazione e in diverse occasioni aveva chiesto pubblicamente sui social la riconciliazione. In aula c'era il suo avvocato, che non si è opposto.

La coppia ha quattro figli: North (8 anni), Saint (6), Chicago (4) e Psalm (2). Kardashian ha chiesto il divorzio l'anno scorso, dopo mesi di voci di stampa sulle difficoltà della relazione, mentre il rapper era alle prese con problemi di salute mentale. Una settimana fa, la star del reality ha chiesto ai tribunali di accelerare la sua richiesta affinché West accettasse la fine del matrimonio.

"Voglio divorziare. Penso che una decisione in questo senso del tribunale aiuterà Kanye ad accettare che la nostra relazione coniugale è finita e che ha bisogno di guardare avanti in un percorso che ci permetta di crescere i nostri figli insieme", ha affermato Kardashian in una dichiarazione.