 Elisa, Mahmood-Blanco e Morandi sul podio dei politici

AGI - Elisa, Mahmood-Blanco e Morandi: sono i cantanti che i politici vorrebbero sul podio del Festival di Sanremo. Ma la gara è aperta. In attesa della finalissima di domani, secondo i parlamentari appassionati dello show dell'Ariston potrebbero riservare sorprese anche La Rappresentante di Lista, Ditonellapiaga-Rettore e Irama.

"Tifo per Elisa - confessa all'AGI il deputato del Pd Filippo Sensi - ma credo che vinceranno Mahmood e Blanco che hanno la canzone del momento. Al terzo posto, di cuore direi Emma ma alla fine penso che potrebbero farcela Sangiovanni o Morandi", aggiunge Sensi. Tra le preferenze del parlamentare del Pd ci sono anche Dargen D'Amico - "molto ballabile la sua canzone" - e Giovanni Truppi - "Ho un debole per lui". Infine, nota Sensi, "quest'anno Milano, con Mahmood-Blanco e Rkomi, potrebbe prendersi la rivincita su Roma, che l'anno scorso trionfò con i Maneskin".

Stesso podio anche per Silvia Fregolent (Iv): Mahmood-Blanco, Elisa e Morandi. La deputata di Italia viva boccia il look dei cantanti: "Quasi tutti già visti e orrendi", dice senza mezzi termini. "Salvo solo gli smoking di Berrettini e di Morandi e il vestito di Noemi, anche se tutto quel rosa non era il massimo".



Ha preferenze diverse il deputato del M5s e musicista Sergio Battelli (ha pubblicato 5 cd e scritto più di 150 canzoni): "Il tormentone di quest'anno sarà la canzone de La Rappresentante di Lista. Anche se non vincerà sarà quella più canticchiata nei prossimi mesi. Al primo posto credo che alla fine ci saranno Mahmood e Blanco, al secondo Ditonellapiaga-Rettore, terzo La Rappresentante di Lista".

Morandi? "Non credo che conquisterà il podio perché il pubblico di Sanremo è cambiato, non è un caso che l'anno scorso abbiano vinto i Maneskin". Per il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli (Fdi) potrebbe farcela Fabrizio Moro (stessa scelta del leader leghista Matteo Salvini, che ha confessato di averlo 'televotato'): "Mi è piaciuta molto la sua canzone - ha detto all'AGI Rampelli, ma ha buone possibilità anche Massimo Ranieri che racconta la bella storia di un emigrante italiano". "Sul podio manderei pure Irama", conclude Rampelli, che invece è rimasto "deluso da Morandi: sempre troppo uguale a quando aveva vent'anni".



Ha le idee chiare Luciano Nobili (Iv), che, insieme con la collega Lisa Noja conduce il 'Dopo Festival" su Radio Leopolda, a cui hanno partecipato tanti politici ma anche virologi e cantanti. "I miei tre preferiti sono: Elisa, che ha portato un brano molto bello e l’interpretazione di gran lunga migliore. Poi i due vecchi leoni: Gianni Morandi, e l’entusiasmo travolgente profuso in lui da Jovanotti, e Massimo Ranieri, un gigante con una canzone bellissima". Il deputato di Italia viva promuove anche altri artisti: "Sento molto forti i brividi di Blanco e Mahmood e l’energia e lo stile di Dargen D’Amico".