Il 'Foglio' è fuori dalla sala stampa di Sanremo 

AGI - "Il 'Foglio' non può entrare nella sala stampa del Festival di Sanremo per ragioni non chiare". A lamentare l'esclusione del giornale dal luogo in cui si tengono le conferenze stampa di Amadeus e le proiezioni delle serate all'Ariston è Saverio Raimondo, una delle due firme, assieme a Michele Masneri, per le quali il quotidiano guidato da Claudio Cerasa aveva chiesto l'accredito. "Eppure - racconta Raimondo all'AGI- nel 2015 ho anche condotto un Dopofestival di grande successo ma questo non basta per ritenermi degno di entrare. Il discorso non riguarda tanto me quanto il giornale che, per la prima volta, aveva deciso di mandare un suo rappresentante".

La spiegazione data al giornale, spiega Raimondi, autore televisivo e anche attore comico, arrivato nella cittadina ligure nelle vesti di opinionista, è che "non c'è più spazio in sala stampa perchè abbiamo presentato la candidatura troppo tardi". I posti, come l'anno scorso, sono ridotti a causa della pandemia.

"La Rai non ha mai comunicato dei termini entro i quali si sarebbe dovuta presentare la domanda e noi l'abbiamo fatto una settimana fa quando, soltanto allora, è stato comunicato il contenuto del protocollo Covid - attacca Raimondi -. Dobbiamo pensare che c'è un'antipatia contro il 'Foglio'? Eppure io credo che una sediolina in sala stampa vada trovata per un giornale come il nostro, sarebbe importante. Intanto veniamo trattati come dei no vax e dobbiamo stare fuori".