"Se prendo il Covid non c'è un piano B", dice Amadeus

AGI - "Non esiste un piano B se mi prendo il Covid". Lo ha detto Amadeus in conferenza stampa rispondendo ai giornalisti. "Se prendo il Covid state qua con me dieci giorni finché non guarisco" ha aggiunto il conduttore scherzando coi giornalisti della sala stampa. Poi, tornando serio, "non è previsto l'argomento pandemia sul palco. Dobbiamo andare oltre, se ne parla già abbastanza". Amadeus si è poi detto convinto che "convinto che i vaccini ci possano portare fuori dalla pandemia, come ho sempre detto apertamente"

Poi il commento su Fiorello: "Fino alla settimana scorsa ero quasi convinto che +non sarebbe venuto e proprio per questo avevo fatto preparare una sua sagoma con la quale avrei camminato", ha detto Amadeus. "Quando è arrivato è stata una bellissima sorpresa. Lui sa che io adoro l'imprevedibilità. Quando ci siamo incontrati, mi ha detto: `Ma secondo te, conrnutazzo, potevo lasciare il mio amico da solo?' - ha rivelato -. Fiorello è una persona generosa e l'anno scorso davanti alla platea vuota è stato eroico perche' ha fatto la cosa piu' difficile per un comico, lavoarare senza pubblico. Quest'anno non so cosa succederà, c'è la prima serata, poi chissa'".

Quanto alle voci che vedono Mengoni ultimo dei super ospiti al Festival, "Non sono in grado di dire né sì né no. Stiamo lavorando a più cose", ha detto il conduttore escludendo che che possano salire sul palco Claudio Baglioni e la coppia De Gregori- Venditti.

Incognita anche sulle star internazionali: "Non son in grado di dire se non ci saranno artisti internazionali ma se non dovessere esserci è colpa della pandemia. Non è né colpa loro, né nostra".