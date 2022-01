Amadeus 'scova' Fiorello con i bigodini rosa

Il giovane cantante di Cuneo all’AGI: “Per me è stato un modo per arrivare a più persone possibili, ma non è una cosa che mi definisce in quanto artista. Mi da fastidio quando mi chiamano tiktoker invece di cantautore o cantante, non ho mai caricato su Tik Tok contenuti che fossero altro se non canto e musica, quindi mi spiace quando la mia passione venga legata alla figura del tiktoker, mi sento paragonato a chi fa balletti, che non c’è nulla di male, ma non è quello che faccio io”