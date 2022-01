La strana assicurazione sulle gambe di Heidi Klum: "Ecco perché una vale più dell'altra"

AGI - Heidi Klum, una delle top model più pagate del mondo e volto di Victoria Secret, ha svelato di aver stipulato una polizza assicurativa sulle sue gambe ma che una di queste è più preziosa dell'altra. Il totale ammonta a circa 2 milioni di dollari ma la differenza tra i due arti risiede in un incidente che ha avuto da bambina e che le ha provocato una cicatrice. "Una è più costosa dell'altra", ha detto nel salotto talk-show di Elle Degeneres "prrché quando ero piccola sono caduta accidentalmente sul vetro di un bicchiere. Oggi c'è una grossa cicatrice che lo testimonia".

La giudice di America's Got Talent ha risposto a diverse domande "particolari" del suo passato da modella e conduttrice. Tra i momenti più "paurosi", ad esempio, c'è un set fotografico insieme a un grosso pitone selvatico, non addestrato e quindi imprevedibile. Altri temi toccati nell'intervista sono stati quelli della grande statua d'oro eretta in Germania, suo America's Paese natale, o la collaborazione con il rapper Snoop Dogg in una delle sue ultime canzoni.