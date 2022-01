Laura Pausini superospite al Festival di Sanremo

AGI - Laura Pausini sarà a Sanremo come superospite del Festival, nella serata di mercoledì 2 febbraio. Lo ha annunciato Amadeus al Tg1.

Il direttore artistico e conduttore si è collegato dall'esterno del teatro Ariston con un mazzo di fiori per annunciare la presenza della Pausini.

"Grazie Ama, vengo a Sanremo, penso che con quest'occasione presenterò per la prima volta dal vivo la mia nuova canzone 'Scatola'", ha risposto la cantante in un video diffuso dal Tg1, accogliendo l'invito di Amadeus come superospite alla seconda serata del Festival.