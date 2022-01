La sorpresa di Amadeus: prima serata con Maneskin superospiti

AGI - Sono i Maneskin i super ospiti della prima serata del Festival di Sanremo. Lo ha annunciato, al Tg1, il conduttore e direttore artistico della kermesse, Amadeus: "Loro sono il gruppo più cercato, amato, desiderato e premiato al mondo in questo momento. Li ringrazio per aver accolto il mio invito".

"Sarà una grandissima emozione tornare a Sanremo, è stato da lì il punto di svolta, lì è cominciato tutto quanto. Ringraziamo Amadeus di averci invitato e di aver creduto nel nostro pezzo nel 2021 (il brano Zitti e buoni con cui hanno vinto la manifestazione, ndr). Daremo il cuore", hanno detto i Maneskin al Tg1, in collegamento da Los Angeles.

Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan si sono esibiti sabato sera all’iHeartRadio ALTer Ego 2022 di Los Angeles, in lineup insieme a Coldplay, Kings of Leon, Twenty One Pilots e Imagine Dragons, e sono appena stati annunciati anche al Coachella, (Indio, California, 17 e 24 aprile 2022), prima rock band italiana a suonare all’iconico festival, in cartellone con i più importanti artisti internazionali come Harry Styles, Billie Eilish, Ye, Swedish House Mafia.

Un successo eccezionale quello negli Stati Uniti, iniziato lo scorso autunno con due speciali live a New York e Los Angeles e la presenza come special guest al concerto dei Rolling Stones a Las Vegas.