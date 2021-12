'The Boss' vende il suo catalogo musicale per 500 milioni di dollari

Bruce Springsteen ha venduto i suoi diritti musicali a Sony per mezzo miliardo di dollari, l'ultimo cantante superstar che si è unito alla frenesia delle vendite del catalogo alimentate dalla pandemia. Secondo il New York Times e l'outlet di intrattenimento statunitense Billboard, la vendita consiste nel catalogo musicale di Springsteen e del suo intero lavoro come cantautore come l'iconico successo "Born in the USA", che ha venduto quasi 30 milioni di copie.

Il Times ha citato fonti informate sull'accordo. Sony ha confermato la vendita in un comunicato ma non ha detto a quanto ammonta l'accordo. "Negli ultimi 50 anni, gli uomini e le donne di Sony Music mi hanno trattato con il massimo rispetto come artista e come persona", ha affermato Springsteen nella dichiarazione di Sony. "Sono entusiasta che la mia eredità continuerà ad essere curata dalla Società e dalle persone che conosco e di cui mi fido". Soprannominato "The Boss" e "America's dad", Springsteen, 72 anni, è stato con la Columbia Records di Sony per tutta la sua carriera di 50 anni, vendendo più di 150 milioni di dischi. Ammirato in patria e in tutto il mondo, il narratore musicale folk nato nel New Jersey ha vinto 20 Grammy Awards. Di recente ha lanciato un podcast di conversazione e un libro di accompagnamento con l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama, intitolato "Rinnegati: nati negli Stati Uniti".

La pandemia di Covid-19 ha lasciato vacillare l'industria dello spettacolo, ma l'editoria musicale – un aspetto normalmente nascosto del business – è un business in forte espansione. I flussi di royalty dei portafogli di copyright dei cantautori possono rivelarsi redditizi a lungo termine e stanno attirando sempre più gli investitori, anche se altre industrie affondano sotto il peso della pandemia. A ottobre, l'ottantunenne Tina Turner ha venduto i suoi diritti musicali al gruppo tedesco BMG per una cifra non rivelata.

Il premio Nobel per la letteratura 2016 Bob Dylan, 80 anni, ha venduto il suo intero catalogo alla Universal Music un anno fa, per una cifra stimata di 300 milioni di dollari. Secondo quanto riferito, Stevie Nicks dei Fleetwood Mac ha ricevuto 100 milioni per la sua quota di maggioranza nel catalogo del gruppo, mentre la cantante canadese-americana Neil Young, la band punk Blondie e Shakira hanno anche firmato accordi per importi non specificati. Gli esperti del settore affermano che i prezzi dei cataloghi hanno iniziato a salire prima del 2020, ma sono saliti alle stelle durante la pandemia quando gli artisti si sono trovati privati ​​di tour e concerti. La società che guida gran parte del business è Hipgnosis Songs Fund, una società di investimento e gestione britannica lanciata alla Borsa di Londra nel luglio 2018. Altri attori importanti includono Primary Wave, che ha raggiunto l'accordo Nicks, Tempo Investments, Round Hill e Reservoir. Il blogger e analista musicale Alan Cross ha difeso Springsteen dalle accuse di "tutto esaurito". "Bruce sta solo ricevendo un anticipo sui suoi guadagni, denaro che sarebbe arrivato dopo la sua morte", ha scritto Cross. "Vendendo a Sony, sa che manterranno viva la sua musica per i decenni a venire. Devono farlo perché hanno bisogno di recuperare i loro soldi". David Crosby, cantautore e membro fondatore sia dei Byrds che dei Crosby, Stills e Nash, ha dichiarato all'Afp all'inizio di quest'anno che stava vendendo il proprio catalogo perché Covid aveva interrotto le esibizioni dal vivo. "Il motivo principale è semplicemente che siamo stati tutti costretti a ritirarci con la forza e non possiamo farci nulla", ha detto. Molti musicisti affermano anche che i servizi di streaming avvantaggiano solo i grandi artisti, mentre pagano molto poco i musicisti più anziani, cult e emergenti.