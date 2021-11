All'asta l'abito di Travolta in Pulp Fiction e un pugnale del Trono di Spade

AGI - Indossare - letteralmente - i panni di John Travolta in "Pulp Fiction", cavalcare le onde sulla tavola da surf utilizzata da Patrick Swayze in "Point Break" e cercare di compiere una magia utilizzando la bacchetta di Ron Weasley vista in "Harry Potter e i doni della morte". Sono alcuni dei sogni che fan di film e serie televisive di successo potranno esaudire se si aggiudicheranno alcuni dei cimeli che giovedì saranno battuti alla Julien's Auctions di Beverly Hills.

Del catalogo di oltre 1.200 oggetti fanno parte anche un pugnale di "Game of Thrones", la spada laser di Liam Neeson in "The Phantom Menace" e una mitragliatrice usata da Bruce Willis in "Die Hard". Ma si va anche più indietro nel tempo, con cimeli appartenuti a Marilyn Monroe o la sceneggiatura originale dell'episodio finale di "M*A*S*H". Il copricapo da "Batman" di Michael Keaton, così come oggetti dal set di "Terminator" e di "Arancia Meccanica" saranno battuti con il lazo della "Wonder Woman" di Gal Gadot.