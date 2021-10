Federico Salvatore ricoverato a Napoli dopo un'emorragia cerebrale

AGI - L’avviso al largo pubblico arriva tramite Facebook, il profilo è quello ufficiale di Federico Salvatore ma a scrivere è la moglie Flavia D’Alessio. Il marito, comico e cantautore, è ricoverato all'Ospedale del Mare di Napoli a causa di un'emorragia cerebrale.

“In virtù delle tante notizie (tra vere e false che stanno girando) – scrive la moglie - ci tenevo io in prima persona ad informarvi dell’accaduto: non è un momento semplice, ma nessuno, ora, può fare diagnosi certe e definitive. Federico ora è sotto osservazione ed è sottoposto a una serie di accertamenti. Da sua compagna di vita e da madre dei suoi figli, sto cercando di contenere più possibile il grande dolore che provo, di rimanere lucida e di gestire i nostri ragazzi, tranquillizzandoli e dicendo loro la verità: il papà è affidato alle cure di ottimi medici. Un appello alla stampa: nessuno nega la libertà e il dovere di informazione ma abbiate cura anche delle persone. So bene quanto sia grande l’amore che circonda Federico, lo vivo da vent’anni. E so bene quanta preoccupazione ci sia per lui da parte dei suoi fans, che lo seguono da sempre. E, quindi, quanto sia forte la voglia di sapere. Vi aggiornerò, sperando che al posto mio, ci sia proprio lui a raccontarvi quello che è successo”.

Venerdì 17 settembre sarebbe dovuto uscire “Azz…25 anni dopo”, ma Salvatore ha scelto di rimandare a causa di un lutto, la morte del fedele pappagallo Giacinto, con lui negli ultimi 25 anni. Quella di Federico Salvatore è una storia di alti e bassi, come tante altre storie di tanti altri personaggi dello spettacolo che toccano apici altissimi per poi cadere in un triste dimenticatoio.

Questo però non vale per Federico Salvatore, che è rimasto artista amatissimo, forte di quell’affascinante e costante bilico che lo vedeva barcollare tra la narrazione comica, che fu la sua fortuna, e quella seria, cantautorale, intensa, che ne causò l’allontanamento dalla tv; tant’è che nelle ultime 24 ore il post di Flavia D’Alessio nel quale veniva annunciato il ricovero del marito è stato sommerso da like (al momento oltre 65mila) e da messaggi di affetto (quasi 20mila).