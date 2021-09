Cinema: al via i lavori per 'Il gladiatore 2'

AGI - Sono iniziati i lavori per "Il gladiatore 2". A 21 anni di distanza dall'epico film con Russell Crowe, il regista Ridley Scott, che diresse l'originale, ha affermato che si occuperà del film appena terminato il suo prossimo progetto.

Scott, 83 anni, ha affermato che stanno scrivendo il copione del sequel. Prima, però, deve lavorare su "Kitbag", il suo nuovo film su Napoleone che ripercorrà l'ascesa al potere di Bonaparte; nel ruolo principale è Joaquin Phoenix. "Mi stanno scrivendo 'Il gladiatore' proprio adesso", ha riferito ad "Empire" il regista.

"Appena fatto Napoleone, 'Il gladiatore' sarà la prossima cosa". Per la regia di Scott stanno per arrivare nelle sale "The Last Duel" (14 ottobre) e "House Of Gucci" (3 dicembre).