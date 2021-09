Da Niccolò Fabi a Gino Paoli, dal 6 al 12 settembre tanta musica in giro per l'Italia

AGI - La stagione estiva si può considerare ormai conclusa ma non si arrestano i concerti in giro per l’Italia,dopo oltre un anno di stop che ha seriamente messo a rischio la struttura dell’industria musicale nazionale. La settimana che va dal 6 al 12 settembre è particolarmente ricca di eventi e si parte subito lunedì da Sesto San Giovanni con Niccolò Fabi che salirà sul palco del Carroponte. Quel giorno a Roma invece sarà Noemi a cantare nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica. Per chi ama i classici del repertorio italiano disponibili invece i biglietti per assistere al live di Umberto Tozzi all’Arena Campo Marte di Brescia.

Pane per i denti di chi ama i ritmi decisamente più andanti, ecco il concerto di Manu Chao all’ Esedra di Palazzo Te di Mantova; ma anche per chi ascolta il rap di Ketama126, che quella sera salirà sul palco dell’Arena Live Geox di Padova. Martedì 7 sarà la volta di Max Pezzali alla Villa Bellini di Catania, l’ex 883 canterà proprio i brani del repertorio anni ’90. La Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma non chiude i battenti e martedì propone il concerto de La Rappresentante di Lista, il duo cui successo è esploso grazie alla partecipazione all’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Nonostante il successo del tormentone “Mille” insieme a Fedez e Achille Lauro, decisamente più ageè il repertorio che quella sera Orietta Berti proporrà all’Arena del Lago di Modena. Il parco della musica di Roma mercoledì 8 invece aprirà le porte ai fans degli Zen Circus, altra realtà che trova il successo nell’universo indie.

Grande programmazione anche al Parco Ducale di Parma che mercoledì 8 offre il concerto di Vasco Brondi, ma anche quella sera, chi preferisce un repertorio più classico avrà a disposizione il live di Antonello Venditti a Piazza dei Signori a Vicenza o quello di Loredana Bertè a Piazza dei Cavalieri di Pisa. Sesto San Giovanni mercoledì ospiterà una tappa de’ “La matematica dei rami”, il tour di Max Gazzè, anche lui quest’anno al Festival di Sanremo, così come Aiello, che quella sera si esibirà nel Belvedere di San Leucio a Caserta.

Anche giovedì 9 ci sarà ampia scelta per quel che riguarda i concerti, l’Anfiteatro di Santa Lucia sarà invaso dai fan di Dente, mentre a Roma, di nuovo all’Auditorium Parco della Musica, si esibiranno i Marlene Kuntz. A Cagliari invece, in Piazzale Amedeo Nazzari, il concerto di Massimo Ranieri. Anche quella sera gli appassionati di rap non resteranno insoddisfatti, Wille Peyote farà ballare il Belvedere di San Leucio di Caserta, Ernia canterà all’interno dell’ Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale, mentre Luché andrà in scena allo Stadio Comunale A. Bisceglia di Aversa.

Largo spazio anche al cantautorato la sera di giovedì 9, Tricarico canterà a Villa Pitiana a Reggello, mentre Francesco De Gregori, a Pisa, in Piazza dei Cavalieri, proporrà un repertorio composto dai suoi maggiori successi. Venerdì 10 Firenze ospiterà Levante, sempre all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale, mentre chi ha i biglietti per il festival Ritmika di Moncalieri potrà assistere ai live di Aka7even, finalista all’ultima edizione di “Amici di Maria De Filippi”, e di Boro Boro, una delle più luccicanti realtà dell’universo trap. Decisamente diversa l’atmosfera a Trani, in Piazza Cattedrale, che aprirà al pubblico di Gigi D’Alessio.

Sempre in tema di cantautori, la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, la sera del 10 settembre, aprirà le porte a Motta, altro importante esponente del nuovo cantautorato indipendente. Prosegue anche l’interessante programmazione del Parco Ducale di Parma con il concerto, sempre venerdì 10, di Stefano Bollani; mentre Frah Quintale canterà alla Clouds Arena di Capaccio Paestum.

Sabato 11 I Nomadi animeranno le Fornaci Baghin di Castelfranco Veneto, il Ritmika 2021 di Moncalieri propone invece il concerto di Samuel mentre al Campo Sportivo Codishow di Codigoro si esibirà l’ex “Amici di Maria De Filippi” Annalisa. Anche i The Kolors vengono fuori dalla cantera del talent televisivo targato Mediaset, e il giorno dopo, domenica 12, canteranno anche loro a Codigoro, mentre Margherita Vicario porterà il suo “Bingo tour” all’Ex Base Nato di Napoli.

Gli amanti della trap in versione partenopea domenica 12 si daranno appuntamento a Lecce, in Piazza Libertini, per il concerto di Geolier. Letteralmente imperdibile l’evento di quella sera al teatro Romano di Verona, dove a salire sul palco saranno Gino Paoli e Danilo Rea.