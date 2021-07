E' morto il rapper americano Biz Markie 

AGI - Il rapper, dj e produttore statunitense Biz Markie è deceduto all'età di 57 anni. Non è stata comunicata la causa del decesso dell'artista, che soffriva da tempo di problemi di salute legati al diabete di tipo 2. Considerato un innovatore nel suo genere, il rapper, il cui vero nome era Marcel Hall, ha firmato successi come "Pickin' Boogers", "Chinese Food" e "Just a Friend", che scalò le classifiche nel 1989.

"Stiamo piangendo un vero figlio di Harlem", è il messaggio di cordoglio del sindaco di New York, Bill de Blasio, "Biz Markie ha messo l'hip hop a testa in giù e ha portato quel senso dell'umorismo newyorchese al pubblico di tutto il mondo".