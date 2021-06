La fuga romantica in Provenza di Kanye West e Irina Shayk

AGI - Scatti rubati di una vacanza romantica in Provenza: e' la prova dell'inizio di una relazione amorosa tra Kanye West, il rapper miliardario, e la supermodella russa Irina Shayk, nuova coppia vip destinata a far parlare di sé in tutto il mondo.

Il tabloid britannico Daily Mail in esclusiva ha ottenuto le foto del soggiorno delle due star nella lussuosa Villa La Coste, un hotel-boutique immerso in mezzo ai vigneti della Provenza, tra Aix en Provence e il parco del Luberon, nel Sud della Francia, che West ha totalmente affittato per tre giorni. La breve vacanza è coincisa con il 44esimo compleanno del rapper, festeggiato in compagnia della Shayk, 35 anni, legata fino al 2019 all'attore Bradley Cooper, con il quale ha una figlia di 4 anni; e un chiacchieratissimo amore con Cristiano Ronaldo.

West, invece, è reduce dal matrimonio con la 40enne Kim Kardashian, durato 7 anni: dallo scorso febbraio i due hanno avviato le pratiche di divorzio dopo una love story durata oltre 9 anni e quattro figli.

Le foto di West e Shayk a passeggio in atteggiamento confidenziale, molto rilassati e sorridenti, sono state accolte come la conferma che i due si sono fidanzati, dopo settimane di voci sempre più insistenti. La conoscenza tra il rapper Usa e la supermodella russa non è recente in quanto i due si frequentano da oltre 10 anni. Nel 2010 Shayk aveva fatto la parte di un angelo nel video della canzone Power di West.

© Steven Ferdman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP





Irina Shayk

Due anni dopo la bellezza di origine russa ha sfilato per la collezione di moda autunno/inverno firmata da West, alla Paris Fashion Week. Il suo brand, Yeezy, è nato come marchio che voleva rendere fruibile a tutti il fashion e invece è diventato sempre più esclusivo. La notizia del fidanzamento con Shayk - i due sono stati avvistati all'aeroporto di New Jersey, di ritorno dalla loro fuga romantica in Francia - giunge mentre West sta lanciando le sue prime creazioni per il marchio Gap, proprio per rilanciare la sua filosofia di una moda davvero alla portata di tutti.