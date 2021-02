Kim  Kardashian chiede il divorzio da Kanye West 

AGI - Kim Kardashian West ha chiesto il divorzio da Kanye West dopo 6 anni e mezzo di matrimonio.

Si chiude così uno delle più famose unioni di celebrità del 21esimo secolo, conosciuta come Kimye. I due si sono sposati in Italia nel 2014 al Forte Belvedere di Firenze. Il sito di celebrità Tmz parla di separazione "amichevole".

© AGF

Vanity Fair Oscar Party 2020, Kim Kardashian West, Kanye West



La notizia ha mandato in fibrillazione i social. Kim Kardashian, 40 anni, è tra i personaggi più seguiti al mondo, influencer con oltre 200 milioni di follower su Instagram.

Il rapper-stilista Kanye West ha 43 anni. Il loro matrimonio è stato segnato da recenti liti e voci di imminente separazione. Ed ora viene scritta la parola fine.

Kardashian ha chiesto la custodia legale e fisica dei quattro figli: North, la più grande, ha sette anni North, il piccolo Saint ne ha cinque, c'è poi la figlioletta Chicago e un bambino di 21 mesi, Salmo.

La notizia è stata data per primo dal sito di gossip Tmz, che cita Laura Wasser, l’avvocato divorzista più famoso di Hollywood, che assiste la influencer americana e ha depositato oggi, presso la Corte superiore di Los Angeles, tutti i documenti.

West sarebbe d’accordo anche sull’affidamento dei bambini. Da capire cosa ne sarà del loro patrimonio, che secondo Forbes ammonterebbe a più di due miliardi di dollari.

La crisi sarebbe scoppiata l’estate scorsa con la candidatura del marito alle presidenziali americane, una scelta accompagnata da annunci surreali, in cui il rapper e producer si era proposto come inviato di Dio, lanciando anatemi contro i miscredenti e gli abortisti.

Al suo primo comizio, il 19 luglio, in South Carolina, West aveva confessato in pubblico, tra le lacrime, la sua volontà di fare abortire Kim, in attesa della prima figlia, ma quella che sarebbe poi diventata sua moglie aveva deciso di portare avanti la gravidanza. La confessione pubblica aveva sconvolto la donna, aprendo la crisi.

Nelle settimane successive, davanti ai deliri di onnipotenza di West, Kardashian aveva chiesto che gli venisse fatta una perizia psichiatrica. Lui aveva risposto con una serie di post velenosi sui social, paragonando lei e la sua famiglia alla versione americana di un altro Kim, Kim Jong-un, il dittatore nordcoreano.

Le cose sono precipitate rapidamente nel giro di pochi mesi. Lui è andato a vivere nel Wyoming, lei si è trasferita in California con i figli. L’incontro, nelle scorse settimane, che avrebbe dovuto rappresentate l’ultimo tentativo di salvare il matrimonio, è fallito.

Adesso la notizia del divorzio mette la parola fine a una delle relazioni che più hanno dominato i social e i rotocalchi in questi anni. Niente nella loro storia è stato mai sobrio, dalla proposta di matrimonio di lui, attraverso il maxi-schermo del campo da baseball vuoto dei San Francisco Giants, al fastoso matrimonio celebrato nel 2014 al Forte Belvedere di Firenze, alla scelta dei nomi dei figli: North West, Chicago, Psalm e Saint, che hanno tra 7 e 2 anni.

Ma West era innamorato di Kardashian da molto tempo prima del loro fidanzamento ufficiale. Nel 2012 il rapper aveva pubblicato la canzone “Cold” in cui diceva “E lo ammetto, sono innamorato di Kim, nello stesso momento in cui lei era innamorata di lui”.

Il “lui” del testo era riferito al primo marito di Kim, Kris Humphries, con cui Kardashian era stata sposata appena 72 giorni. Questo legame, il terzo per lei, il primo per lui, è durato molto di più, fino all’epilogo della candidatura alla Casa Bianca, concluso con un straordinario fiasco per l’ex rapper.

In appena tre mesi e mezzo Kanye ha perso le elezioni e la moglie, che naturalmente non aveva votato per lui o per il candidato più apprezzato dal marito, Donald Trump. Ma per l’avversario di tutti e due: Joe Biden.